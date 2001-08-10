За выходные на Сахалине произошло 44 дорожно-транспортных происшествия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 44 ДТП, в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 550 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 22 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 42 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 9 водителей;

- 3 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;

- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 7 водителей - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 4 водителя - управляющие ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 21 водитель - нарушившие правила перевозки детей;

- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Составлено 284 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 25 автомобилей.