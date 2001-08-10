За выходные на Сахалине произошло 44 дорожно-транспортных происшествия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 44 ДТП, в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 550 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 22 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 42 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 9 водителей;
- 3 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;
- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 7 водителей - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 4 водителя - управляющие ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 21 водитель - нарушившие правила перевозки детей;
- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Составлено 284 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 25 автомобилей.
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