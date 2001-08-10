Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2024
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Очередной пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко
08:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Очередной пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко

Очередной пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 16 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в западном направлении на расстояние более 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС МО Северо-Курильский ГО в г. Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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