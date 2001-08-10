Тигр пугает жителей приморского села

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тигр продолжает свободно гулять по улицам и пугать жителей Врангеля. По сообщениям местных жителей пока полосатый хищник нападает только на собак, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал Новости Приморья.

Во Врангель направлена техника оперативных служб – спасателей управления по делам ГО и ЧС, полиции и пожарной охраны, которая патрулирует район ул. Первостроителей и издает звуковые сигналы для отпугивания тигра.

В микрорайоне продолжают нести круглосуточное дежурство специалисты Минлесхоза и охотнадзора. В их задачи входит выслеживание и отлов тигра.