Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2024
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15:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тигр пугает жителей приморского села

Тигр пугает жителей приморского села

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тигр продолжает свободно гулять по улицам и пугать жителей Врангеля. По сообщениям местных жителей пока полосатый хищник нападает только на собак, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал Новости Приморья.

Во Врангель направлена техника оперативных служб – спасателей управления по делам ГО и ЧС, полиции и пожарной охраны, которая патрулирует район ул. Первостроителей и издает звуковые сигналы для отпугивания тигра.

В микрорайоне продолжают нести круглосуточное дежурство специалисты Минлесхоза и охотнадзора. В их задачи входит выслеживание и отлов тигра.

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