Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 декабря в 12:20 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора в контейнере по адресу: ул. Карла Маркса, 16. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К моменту его прибытия горел мусор в контейнере на площади 0,5 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 12:25, а в 12:31 полностью ликвидировано. В тушении участвовали шесть сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.