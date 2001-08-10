Житель Смирныховского района ответит в суде за умышленное повреждение чужого имущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Смирныховского района, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Дознавателем установлены обстоятельства дела: так, в дневное время 12 июля текущего года между обвиняемым и потерпевшим, которые проживают на соседних участках, произошел словесный конфликт из-за территориальных разногласий. Потерпевшему не понравилось, что домашний скот его соседа гуляет на его территории. Фигуранту же показалось, что хозяин участка на своём грузовом фургоне совершил наезд на животных, чтобы их разогнать и выбежал ему навстречу, вооружившись деревянной палкой. Ею он начал наносить удары по автомобилю оппонента.
В результате было разбито боковое стекло на двери, боковое зеркало заднего вида с электроприводом, а также повреждена крыша автомобиля — образовалась вмятина. Общий ущерб от повреждений составил около 40 тысяч рублей.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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