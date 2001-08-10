13 аварий и двое пострадавших: сутки на дорогах Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 13 ДТП, в одном из которых 2 человека получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 133 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на встречную полосу – 5 водителей;
- 4 водителя - не пропустившие пешеходов на "зебре";
- 4 водителя - управляющие автомобилями с "тонировкой" на стеклах;
- 3 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 1 водитель - управляющий ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;
- 4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 14 водителей - не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 5 автомобилей.
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