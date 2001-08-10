13 аварий и двое пострадавших: сутки на дорогах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 13 ДТП, в одном из которых 2 человека получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 133 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на встречную полосу – 5 водителей;

- 4 водителя - не пропустившие пешеходов на "зебре";

- 4 водителя - управляющие автомобилями с "тонировкой" на стеклах;

- 3 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 1 водитель - управляющий ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;

- 4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 14 водителей - не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 5 автомобилей.