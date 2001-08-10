Двое жителей Камчатки угнали пять автомобилей, чтобы покататься

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей. Мотивы угонщиков были просты, сообщает ИА «Кам 24».

Сотрудники уголовного розыска вскоре вышли на подозреваемых. Ими оказались двое мужчин: одному 38, второму 40 лет. Оба ранее судимы, сейчас нигде не работают.

Угнанные автомобили нашли – некоторые были целыми, некоторые побитыми. Но у всех машин повреждены замки зажигания.

Фигуранты рассказали, что вскрывали чужие машины, чтобы добраться из одного района города в другой, или просто покататься. Выбирали авто без сигнализаций или с простыми «сигналками», которые можно отключить.

Против фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Полицейские устанавливают причастность мужчин к другим эпизодам.

Угнанные авто вернули хозяевам.