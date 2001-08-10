Сахалинец отправлен в колонию за кражу, поджог квартиры и убийство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении жителя г. Южно-Сахалинска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину), п.п. «е, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что 29 сентября 2023 года виновный, находясь в квартире потерпевшего, достоверно зная, что последний, будучи в тяжелой степени алкогольного опьянения, спит, совершил хищение телевизора и портативной музыкальной колонки, скрывшись с похищенным с места преступления.

После чего, вернувшись в жилое помещение, в целях убийства потерпевшего для сокрытия совершенной кражи его имущества, осужденный поджег предметы мебели и вещи, покинул квартиру, закрыв окна и дверь.

В результате совершенных действий потерпевший погиб от отравления угарным газом, кроме того, была повреждена квартира и уничтожено его имущество.

В судебном заседании государственным обвинителем представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о виновности осужденного.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, наличия непогашенной судимости, приговорил виновного к лишению свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил.