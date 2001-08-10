В Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение о запрете на выпуск в оборот партии свежих апельсинов из ЮАР весом 18 тонн после обнаружения карантинных вредителей – средиземноморской плодовой мухи и красной померанцевой щитовки, сообщает РИА VladNews.

Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в морском порту Владивостока были отобраны образцы апельсинов, которые направили для исследования в Дальневосточный филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», подведомственный Россельхознадзору.

7 декабря 2024 года специалисты центра подтвердили наличие в партии апельсинов экземпляров красной померанцевой щитовки и средиземноморской плодовой мухи – карантинного объекта для стран Евразийского экономического союза.

В связи с этим, Приморским управлением Россельхознадзора было принято решение о запрете на выпуск продукции в оборот. Владельцу партии выдано предписание на проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Согласно указаниям, апельсины должны быть помещены на склад с низкими температурами на продолжительный срок, что позволит уничтожить насекомых. После контрольного карантинного обследования продукция может быть выпущена в оборот.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) – опасный карантинный вредитель, который может повреждать огородные, фруктовые и цитрусовые культуры. Она способна уничтожить до 100% урожая винограда, персиков, абрикос, груш и овощей.

Красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii) – вредитель, который поражает апельсины, лимоны, яблоки, сливы, виноград и другие культуры. Она ослабляет растения и снижает урожайность, однако плоды, зараженные щитовкой, не представляют опасности для человека при тщательной мойке перед употреблением.