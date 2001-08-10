Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2024
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09:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

150 нарушений ПДД пресекли за сутки автоинспекторы Сахалина

150 нарушений ПДД пресекли за сутки автоинспекторы Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 18 ДТП, без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 150 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;

- 8 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 1 водитель - управляющий ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;

- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 11 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 20 водителей - не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок, один из которых - злостный неплательщик.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 9 автомобилей.

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