150 нарушений ПДД пресекли за сутки автоинспекторы Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 18 ДТП, без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 150 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 2 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;
- 8 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 1 водитель - управляющий ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;
- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 11 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 20 водителей - не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок, один из которых - злостный неплательщик.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 9 автомобилей.
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