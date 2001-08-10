Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2024
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08:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пепел с вулкана Эбеко накрыл Северо-Курильск

Пепел с вулкана Эбеко накрыл Северо-Курильск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Сергей Лакомов

Жители Северо-Курильска заметили последствия пеплопада в городе после очередного извержения вулкана Эбеко. Чёрными вулканическими частицами припорошило снег утром 12 декабря, сообщает astv.ru.

Очевидец прислал в редакцию кадры, снятые на улице Шутова.

Накануне Эбеко также выбросил столб пепла на высоту 3 км. Шлейф тогда распространился в северном направлении на расстоянии до 5 км. События на вулкане фиксируют едва ли не каждый день.

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