Сахалинку будут судить за дачу заведомо ложных показаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За дачу в суде заведомо ложных показаний в качестве свидетеля жительница Южно-Сахалинска предстанет перед судом теперь уже в качестве обвиняемой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Прокуратурой города Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля).

Уголовное дело расследовалось следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры города.

Органом предварительного расследования установлено, что в июне 2024 года обвиняемая, являясь свидетелем по другому уголовному делу, с целью оказания помощи подсудимому во избежание им уголовной ответственности незаконным путем, дала в суде показания, в которых умышленно исказила обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела, противоречащие совокупности иных доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

При изучении уголовного дела с обвинительным заключением совокупность собранных доказательств прокуратурой города признана достаточной, квалификация действий обвиняемой - верной.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание до 2 лет исправительных работ.