Сахалинку будут судить за дачу заведомо ложных показаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За дачу в суде заведомо ложных показаний в качестве свидетеля жительница Южно-Сахалинска предстанет перед судом теперь уже в качестве обвиняемой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Прокуратурой города Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля).
Уголовное дело расследовалось следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры города.
Органом предварительного расследования установлено, что в июне 2024 года обвиняемая, являясь свидетелем по другому уголовному делу, с целью оказания помощи подсудимому во избежание им уголовной ответственности незаконным путем, дала в суде показания, в которых умышленно исказила обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела, противоречащие совокупности иных доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.
При изучении уголовного дела с обвинительным заключением совокупность собранных доказательств прокуратурой города признана достаточной, квалификация действий обвиняемой - верной.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание до 2 лет исправительных работ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 05:02 Сегодня На какой срок лучше открывать вклад
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
17:41 6 Декабря Сахалинцы написали тест по истории Великой Отечественной войны
17:00 6 Декабря Сахалинка перевела лже-сотруднице здравоохранения свои сбережения
15:50 6 Декабря На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пешехода
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Сахалинцев приглашают в "Литературные лабиринты"
- 14:20 10 Декабря Подведены итоги грантового проекта "Сахалин и Курильские острова – Земля героев"
- 09:02 9 Декабря На Сахалине пройдет слет руководителей отрядов ЮИД
- 16:42 6 Декабря В Южно-Сахалинске чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?