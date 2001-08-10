Житель Бурятии, временно проживающий на Сахалине, предстанет перед судом за двойную кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Республики Бурятия, временно проживающегося на Сахалине, обвиняемого в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" на Сахалине.

Установлено, что утром 29 октября фигурант проходил по улице Антона Буюклы и на асфальте увидел мобильный телефон. Подняв и осмотрев гаджет, он обнаружил в чехле две банковские карты. Находку он положил в карман своей куртки, обратив чужое имущество в свою пользу, после чего с места совершения преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению. Сумма, ущерба составила более 5 тысяч рублей, что является для потерпевшего значительным ущербом.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же, в этот же день, имея ранее похищенную банковскую карту, предположил, что на вышеуказанном банковском счете могут находиться денежные средства и решил это проверить. Мужчина сразу же направился по магазинам и кафе города, где осуществлял оплату покупок, используя функцию бесконтактной оплаты. За несколько часов злоумышленник успел потратить с карты около 7 тысяч рублей, причинив заявителю значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину совершенная с банковского счета.

Следователями собрана исчерпывающая база доказательств вины фигуранта. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в суде.