Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2024
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16:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Бурятии, временно проживающий на Сахалине, предстанет перед судом за двойную кражу

Житель Бурятии, временно проживающий на Сахалине, предстанет перед судом за двойную кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Республики Бурятия, временно проживающегося на Сахалине, обвиняемого в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" на Сахалине.

Установлено, что утром 29 октября фигурант проходил по улице Антона Буюклы и на асфальте увидел мобильный телефон. Подняв и осмотрев гаджет, он обнаружил в чехле две банковские карты. Находку он положил в карман своей куртки, обратив чужое имущество в свою пользу, после чего с места совершения преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению. Сумма, ущерба составила более 5 тысяч рублей, что является для потерпевшего значительным ущербом.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с  причинением значительного ущерба гражданину.

Он же, в этот же день, имея ранее похищенную банковскую карту, предположил, что на вышеуказанном банковском счете могут находиться денежные средства и решил это проверить. Мужчина сразу же направился по магазинам и кафе города, где осуществлял оплату покупок, используя функцию бесконтактной оплаты. За несколько часов злоумышленник успел потратить с карты около 7 тысяч рублей, причинив заявителю значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину совершенная с банковского счета.

Следователями собрана исчерпывающая база доказательств вины фигуранта. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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