Житель Поронайска ответит в суде за управление автомобилем в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что около полуночи 10 октября 2024 года фигурант, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил сесть за руль и осуществить поездку до кафе, расположенного по улице Сахалинской. Он сел за руль минивэна и направился до пункта назначения. По пути следования по улице Восточной города Поронайска он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу. При проверке документов госавтоинспектор заметил признаки опьянения у водителя, а именно резкий запах алкоголя изо рта. После чего он был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал наличие этилового спирта в концентрации 0.617 мг на один литр выдыхаемого воздуха.

Выяснилось, что в 2023 году мужчина уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в не трезвом состоянии с лишением права управления на срок 1 год 7 месяцев.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.