Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2024
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В Южно-Сахалинске сегодня горел жилой дом
14:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сегодня горел жилой дом

В Южно-Сахалинске сегодня горел жилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 декабря в 06:42 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дома по адресу: ул. Льва Толстого, 42б. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту его прибытия горела стена дома изнутри на площади 1 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 07:02, а в 07:59 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 10 сотрудников и две единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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