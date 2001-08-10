В Южно-Сахалинске сегодня горел жилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 декабря в 06:42 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дома по адресу: ул. Льва Толстого, 42б. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту его прибытия горела стена дома изнутри на площади 1 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 07:02, а в 07:59 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 10 сотрудников и две единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.