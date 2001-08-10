Жителя Камчатки будут судить за стрельбу по уличным гонщикам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В камчатском Елизове утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в хулиганстве, сообщает ИА "Кам 24".

Ранее, в августе елизовчанину не понравилась манера вождения «стритрейсеров». Сначала мужчина пригрозил расправиться с водителем, а затем устроил погоню по улицам Елизова, обстреляв «семёрку» из пневматического пистолета. В салоне «жигулей» при этом сидели три пассажира, в том числе – несовершеннолетняя.

По информации прокуратуры Камчатского края, не менее двух пуль попали в цель, разбив заднее стекло.

Мужчина вину признал частично, не согласившись с квалификацией предъявленного обвинения. Уголовное дело рассмотрит Елизовский районный суд. Хулигану грозит лишение свободы на срок до семи лет.