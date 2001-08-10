Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2024
Сейчас 15:34
100,03|106,20|66,91
В Южно-Сахалинске сегодня горел жилой дом
11:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили подростка на пешеходном переходе

В Южно-Сахалинске сбили подростка на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 декабря 2024 года в 20 часов 04 минуты в районе дома 13 улицы Транзитной произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Prius", двигаясь в западном направлении совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате ДТП 15-летняя пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?