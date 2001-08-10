За сутки на Сахалине произошло 20 дорожных аварий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП, в одном из которых 1 человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 235 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 6 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
- 14 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 2 водителя - управляющие ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 2 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 159 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки два автомобиля.
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