За сутки на Сахалине произошло 20 дорожных аварий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП, в одном из которых 1 человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 235 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 6 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 14 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющие ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 159 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки два автомобиля.