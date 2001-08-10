В Приморье мужчина сорвался с крыши дома и погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мужчина ремонтировал кровлю дома в пгт. Сибирцево и сорвался с крыши. В результате работник погиб на месте. Прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Во время работ по ремонту кровли дома №14 на ул. Деповской в пгт. Сибирцево с крыши сорвался работник 1985 г. р. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Расследование продолжается.