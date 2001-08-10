Сахалинца будут судить за регулярную езду на автомобиле с состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания ОМВД России по городском округу «Смирныховский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Поронайска, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Это уже не первый случай, когда данный гражданин попадает в поле зрение правоохранителей за езду в пьяном состоянии, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ранее он был оштрафован на 30 000 рублей и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год и 7 месяцев за аналогичное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ставя под угрозу безопасность других участников движения, поздним вечером 20 октября 2024 года он вновь сел в не трезвом состоянии за управление микроавтобусом и поехал кататься по улицам пгт. Смирных.
Около 23.00 часов в районе улицы Центральной пгт. Смирных его маневры были пресечены сотрудниками ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу «Смирныховский». Мужчина был отстранен от управления транспортным средством на основании ст. 27.12 КоАП РФ. На месте водителю было предложено пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, результат которого составил 0.000 мл/г. После мужчина был направлен в ЦРБ, где подтвердилось наркотическое опьянение. В анализах было обнаружено наркотическое средство – тетрагидроканнабинол.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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