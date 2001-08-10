Тихоокеанское
информационное агентство
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15:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка захотела купить ласку, но нарвалась на мошенников

Сахалинка захотела купить ласку, но нарвалась на мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию поступило заявление от 42-летней жительницы областного центра о мошенничестве.  В сети Интернет потерпевшая увидела объявление о продажи зверька-ласки и захотела купить его.

В ходе общения продавец убедил женщину внести предоплату, в результате чего сумма ущерба составила 60400 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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