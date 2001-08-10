Сахалинка захотела купить ласку, но нарвалась на мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию поступило заявление от 42-летней жительницы областного центра о мошенничестве. В сети Интернет потерпевшая увидела объявление о продажи зверька-ласки и захотела купить его.

В ходе общения продавец убедил женщину внести предоплату, в результате чего сумма ущерба составила 60400 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Возбуждено уголовное дело.