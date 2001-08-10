Во Владивостоке водитель без прав спровоцировал серьезное ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезное ДТП произошло в районе улицы Успенского, 73 во Владивостоке, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-канала «Полиция Приморья».

21-летний водитель Toyota Chaser, не справившись с управлением, съехал с дороги в районе дома №73 на улице Успенского. В результате аварии травмы получили сам водитель и его 24-летний пассажир. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Установлено, что водитель автомашины Toyota Chaser водительского удостоверения на право управления транспортным средством не имеет. В медицинском учреждении у него взят расширенный анализ для проверки на наличие опьянения.

На водителя составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление без прав и отсутствие страховки.

По факту ДТП проводится проверка.