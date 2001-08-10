Тихоокеанское
информационное агентство
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10:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец устроил наркоплантацию на крыше своего дома

Сахалинец устроил наркоплантацию на крыше своего дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что 50-летний местный житель оборудовал на крыше своего дома теплицу для выращивания конопли. Мужчина оснастил её специальными led-лампами и поддерживал оптимальные условия температуры и влажности для получения богатого урожая, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В дальнейшем фигурант планировал собрать коноплю и изготовить из нее наркотик, но его планы пресекли оперативники полиции. При обследовании жилища подозреваемого ими были обнаружены и изъяты девять кустов конопли общей массой 169,9 граммов. Также было найдено и конфисковано 300 граммов дурмана и 1,39 грамма гашишного масла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

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