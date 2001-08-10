21-летний житель Луганска обманул 29 сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, специализировавшейся на кражах денежных средств с банковских счетов граждан. За совершение серии дистанционных хищений сотрудниками региональной полиции и ГУУР МВД России был задержан 21-летний житель Луганска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурант, действуя по указаниям пока ещё не установленных следствием сообщников, подыскивал в сети Интернет объявления о продаже различного имущества, связывался с продавцами и просил их отправить ему товары транспортной компанией. При этом сообщал, что уже оплатил услуги грузоперевозчика и внёс оплату за сделку.

Под предлогом получения денег молодой человек отправлял собеседникам так называемые фишинговые ссылки, которые ему предоставляли кураторы. Когда граждане переходили по полученным от злоумышленника интернет-адресам, то попадали на поддельный сайт, внешне похожий на страницу транспортной компании, где в специальных полях им предлагалось ввести полные данные своих банковских карт и код подтверждения из SMS-сообщения. После того, как продавцы указывали данную информацию, то деньги им не зачислялись на счёт, а списывались.

В некоторых случаях одних и тех же потерпевших фигурант вводил в заблуждение дважды. Он сообщал им, что произошла ошибка в финансовой операции, а затем просил вновь ввести реквизиты своих карт под предлогом возврата денег.

Действуя таким образом, молодой человек похитил у 29 жителей Сахалинской области в общей сумме 449 тысяч рублей. Такой противоправной деятельностью он занимался с ноября 2021 года по декабрь 2022 года.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что сообщники делились с обвиняемым криминальной добычей. Для получения доли последний оформил криптокошелёк, на который ему зачислялись биткоины. Эти действия 21-летнего жителя Луганска были квалифицированы как приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денег.

В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое в отношении гражданина по пункту «а» части 4 статьи 158 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, будет рассмотрено в суде.