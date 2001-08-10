Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2024
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13:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине в суд направлено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего летом во Взморье

На Сахалине в суд направлено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего летом во Взморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя с. Взморье Долинского района, который, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего совершил дорожно-транспортное происшествие, что повлекло по неосторожности причинение телесных повреждений троим пешеходам, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что 29 июня 2024 года, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Приморской с. Взморья Долинского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил съезд автомобиля на обочину дороги, где совершил наезд на движущихся пешеходов.

За совершение указанного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу.

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