На Сахалине в суд направлено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего летом во Взморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя с. Взморье Долинского района, который, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего совершил дорожно-транспортное происшествие, что повлекло по неосторожности причинение телесных повреждений троим пешеходам, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что 29 июня 2024 года, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Приморской с. Взморья Долинского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил съезд автомобиля на обочину дороги, где совершил наезд на движущихся пешеходов.

За совершение указанного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу.