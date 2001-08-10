На Курилах будут судить любителя кататься выпившим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу по обвинению 30-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По версии дознания, 03 ноября 2024 года около 02 часов 50 минут обвиняемый, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, вновь после употребления спиртных напитков в кафе «Океан», расположенном в пгт. Южно-Курильск, сел за руль своего автомобиля марки «Ниссан Террано» и проследовал на нем к своему дому. Передвигаясь по проезжей части Курильского проспекта, в районе дома № 9 был остановлен сотрудниками ДПС ОГАИ ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу.

Учитывая, что в силу п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ вопрос конфискации транспортного средства, использованного обвиняемым при совершении преступления, обязателен для рассмотрения при вынесении приговора, дознавателем в ходе производства расследования с согласия прокурора наложен арест на автомобиль «Ниссан Террано», принадлежащий обвиняемому.

В ходе расследования обвиняемый вину признал в полном объеме.

Уголовное дело расследовалось органом дознания ОМВД России по Южно-Курильскому ГО при надзорном сопровождении прокуратуры района.

Доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором достаточными.

Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.