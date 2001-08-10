Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2024
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11:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Власти Ноглик заплатят полмиллиона рублей горожанину, на которого упал столб

Власти Ноглик заплатят полмиллиона рублей горожанину, на которого упал столб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Ногликского района в связи с публикацией в СМИ "Столб рухнул на человека в Ногликах" проведена проверка по факту причинения вреда здоровью жителю пгт. Ноглики, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что в мае 2024 года на мужчину в результате порывистого ветра упал столб, который на учёте в реестре муниципального имущества не числился. Потерпевший является инвалидом 1 группы.

По факту выявленных нарушений мэру муниципального образования внесено представление.

В целях обеспечения защиты прав инвалида, прокурором Ногликского района предъявлен иск к администрации о взыскании морального вреда.

Решением Ногликского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, с администрации взыскана компенсация вреда в размере 500 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, его фактическое исполнение поставлено на контроль прокуратуры района.

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