Тихоокеанское
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08:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине горел склад с углем

На Сахалине горел склад с углем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

09 декабря в 00:25 диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании склада угля на ул. Вокзальная, д 1. Пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К моменту его прибытия тлел уголь на складе, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 00:32, а в 00:44 полностью ликвидировано на площади 10 кв. м. В тушении участвовали два человека и единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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