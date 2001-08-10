Сахалинка перевела лже-сотруднице здравоохранения свои сбережения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 75-летней местной жительницы по факту мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщине позвонил лже-сотрудник здравоохранения, который сообщил, что ей необходимо заменить полис ОМС, для этого нужно сообщить код из СМС.

Далее ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил, что зафиксирован факт мошеннических действий в её личном кабинете и соединил с «сотрудником банка». В процессе разговора заявительница, под предлогом сохранности сбережений, перевела на указанные ей «безопасные счета» денежные средства в сумме 250 000 рублей двумя транзакциями.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.