Пожарные ликвидировали возгорание в Углегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 декабря в 09:15 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Приморская, 74. Пожарный расчет прибыл через пять минут. К моменту его прибытия горела пристройка и чердачное помещение на площади 20 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 10:00, а в 10.53 полностью ликвидировано. В тушении пожара участвовали восемь человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются.