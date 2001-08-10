Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2024
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13:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца заставили складировать навоз, который оставляют его свиньи

Сахалинца заставили складировать навоз, который оставляют его свиньи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора владельцу частного подворья, который занимается содержанием и разведением свиней в Южно-Сахалинске (Сахалинская область), объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В управление Россельхознадзора поступили сведения о нарушении правил содержания свиней владельцем частного подворья. Для проверки сведений государственным инспектором Россельхознадзора были проведены контрольно-надзорные мероприятия.

Как установлено, территория хозяйства (которая сильно захламлена) не огорожена забором. Навоз выносится из помещения, где содержатся животные, на территорию и не складируется на специализированных площадках.

Согласно ветеринарному законодательству, владельцы сельскохозяйственных животных обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продукции животного происхождения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

Навоз необходимо убирать и складировать на специальных площадках. Владельцы сельскохозяйственных животных должны следить за порядком в помещениях, где они содержатся, а территория хозяйства должна быть огорожена.

Управлением Россельхознадзора владельцу частного подворья объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Ему предложено устранить выявленные нарушения.

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