Сахалинца заставили складировать навоз, который оставляют его свиньи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора владельцу частного подворья, который занимается содержанием и разведением свиней в Южно-Сахалинске (Сахалинская область), объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В управление Россельхознадзора поступили сведения о нарушении правил содержания свиней владельцем частного подворья. Для проверки сведений государственным инспектором Россельхознадзора были проведены контрольно-надзорные мероприятия.

Как установлено, территория хозяйства (которая сильно захламлена) не огорожена забором. Навоз выносится из помещения, где содержатся животные, на территорию и не складируется на специализированных площадках.

Согласно ветеринарному законодательству, владельцы сельскохозяйственных животных обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продукции животного происхождения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

Навоз необходимо убирать и складировать на специальных площадках. Владельцы сельскохозяйственных животных должны следить за порядком в помещениях, где они содержатся, а территория хозяйства должна быть огорожена.

Управлением Россельхознадзора владельцу частного подворья объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Ему предложено устранить выявленные нарушения.