Сахалинка отправится в колонию за кражу избиение и угрозу убийством
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в законную силу приговор Ногликского районного суда в отношении ранее судимой жительницы Ноглик, признанной виновной в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета; п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия; ч. 1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Судом установлено, что подсудимая в марте 2024 года, имея при себе сотовый телефон потерпевшей с установленным приложением «Сбербанк Онлайн», воспользовавшись тем, что за её действиями никто не наблюдает, перевела с банковского счета последней на свой счёт денежные средства в размере 10 тысяч рублей, чем причинила значительный материальный ущерб.
Она же в апреле 2024 года на почве ссоры с потерпевшей нанесла ей удар кулаком в затылочную область, затем, схватив последнюю за волосы, ударила головой о металлическую раковину.
В продолжение ссоры подсудимая высказала потерпевшей угрозу убийством и в подтверждение своих слов нанесла ей удар ножом в левое плечо.
Государственный обвинитель, с учётом личности виновной, совершившей три преступления в период отсрочки от отбывания наказания, ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с назначенным наказанием и квалификацией содеянного, сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке.
Суд апелляционной инстанции, с учётом мнения участвующего прокурора о законности принятого решения, совершения осуждённой новых преступлений при наличии непогашенных судимостей за аналогичные преступления против собственности и личности, приговор оставил без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.
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