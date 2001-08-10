В Приморье похищали детей и вывозили их за границу для усыновления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подробности жуткого дела по похищении детей вскрылись в Приморье спустя примерно 30 лет после пика преступлений. На одном из федеральных каналов появилась информация о том, что несовершеннолетних из девяти регионов России в 90-е и начале 00-х вывозили за границу для усыновления, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Как правило, малышей забирали из детских домов или изымали из неблагополучных семей. Посредником между ребенком и новоиспеченными иностранными родителями выступала некая переводчица из Перми. За каждого усыновленного она получала 1000 долларов.
Журналисты выяснили, что в общей сложности женщине удалось отправить за границу более 1000 детей из девяти регионов России, включая Приморский край. Сейчас многих их них ищут биологические матери.
Расследование дела о похищении несовершеннолетних на контроле в следственном комитете. Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования.
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