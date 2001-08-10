Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2024
Сейчас 12:07
103,38|109,78|66,91
В Приморье похищали детей и вывозили их за границу для усыновления
10:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине прокуратура наказала управляющую компанию

На Сахалине прокуратура наказала управляющую компанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» управляющими организациями не размещалась обязательная для опубликования информация об общей площади многоквартирных домов, находящихся в управлении, кадастровых номерах домов, сведения о ценах на тарифы на оказываемые коммунальные услуги. 

В связи с этим, городской прокуратурой в адрес директоров управляющих организаций внесено 3 представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, необходимая информация размещена в ГИС ЖКХ, 5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В отношении руководителей управляющих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 13.19.2 КоАП РФ, постановлениями мировых судей виновным лицам назначены наказания в виде штрафа в общем размере 30 тыс. руб. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?