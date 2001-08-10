Житель Долинска ответит в суде за ДТП с тяжкими последствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 12 сентября 2024 года водитель, управляя легковым автомобилем, осуществлял движение по ул. Пионерской г.Долинска. Приближаясь к перекрестку с ул. Ленина, где обгон запрещен, в нарушение Правил дорожного движения, водитель пошел на обгон и совершил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил множественные телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни.

Своими неосторожными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.