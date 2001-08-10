Жительница Ульяновска ответит в суде за мошенничество на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы города Ульяновска, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По версии следствия, в сентябре 2024 года женщина, представляясь ясновидящей, разместила объявление о проведении оккультных обрядов, включая расклад карт Таро, услугах гадания и снятия порчи. Когда одна из клиенток обратилась к ней с запросом на проведение ритуала, обвиняемая воспользовалась ситуацией для реализации своего преступного плана.

В период с 25 сентября по 5 октября текущего года, общаясь с потерпевшей через мессенджер, женщина ввела её в заблуждение, заявив, что на ней и её близких есть порча, которую можно снять лишь посредством дорогостоящих ритуалов. В итоге потерпевшая перевела на счёт обвиняемой 412 000 рублей, рассчитывая на решение своих проблем.

Эти действия привели к тому, что женщина незаконно присвоила себе значительную сумму денежных средств, введя в заблуждение потерпевшую.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено в суде, который поставит точку в этом деле.