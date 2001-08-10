Тихоокеанское
информационное агентство
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15:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание гаража в Александровске-Сахалинском

Пожарные ликвидировали возгорание гаража в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 декабря в 12:20 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании гаража по адресу: ул. Буюклы, 21. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту его прибытия гараж горел на площади 5 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 12:34, а в 13:14 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 человек и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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