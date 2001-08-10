Пожарные потушили частный дом в Охинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 декабря в 08:39 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного одноэтажного дома в с. Эхаби по адресу: ул. Партизанская, 5. Первый пожарный расчет прибыл через 15 минут. К моменту его прибытия тлела стена в одном из помещений дома на площади 1 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 08:59, а в 09:30 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 7 сотрудников и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.