Суд наказал вице-мэра Поронайска за ненадлежащее содержание городских дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения требований закона о безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что участки автомобильных дорог по улицам Фрунзе, Колхозная и Сахалинская в г. Поронайске находятся в ненадлежащем состоянии: имеются множественные выбоины и просадки дорожного покрытия.

По данному факту городской прокуратурой в адрес мэра Поронайского городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения в полном объёме не устранены, что и послужило основанием для обращения прокурора в суд.

Требования прокурора суд удовлетворил, признав бездействие незаконным и обязав местные органы власти привести участки указанных автомобильных дорог в нормативное состояние.

Кроме того, постановлением мирового судьи на основании постановления прокурора вице-мэр Поронайского городского округа привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В настоящее время участок дороги по ул. Сахалинской в г. Поронайске приведён в нормативное состояние, в отношении автомобильных дорог по улицам Фрунзе и Колхозная судом установлен срок устранения нарушений в течение 6 месяцев.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.