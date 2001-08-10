Во Владивостоке упал туристический вертолет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крушение экскурсионного вертолета произошло во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал депутата Гордумы Дмитрия Новикова.

"Взяли получасовую экскурсию с обзорным видом на мосты Владивостока. При подлете, минуты за две, случилось происшествие. Чудом остались живы", - рассказал один из участников экскурсии.

Экскурсионный вертолет потерпел аварию, не долетев примерно полтора километра до взлетно-посадочной полосы. В результате жесткой посадки у вертолета оторвало хвост. Люди, по предварительной информации, не пострадали.

Приморская транспортная прокуратура заинтересовалась ЧП и устанавливает обстоятельства происшествия с воздушным судном

"Вертолет "Robinson" (эксплуатант ООО "Гранат"), совершавший полет с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку вблизи посадочной площадки в городе Артеме Приморского края", - уточнили в ведомстве.

Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также действиям собственника по информированию уполномоченных органов об авиапроисшествии.

Кроме того, прокуратурой контролируется ход проведения процессуальной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Депутат Дмитрий Новиков также добавил, что возьмет ситуацию под свой контроль.