Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2024
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13:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водителя пассажирского автобуса наказали за проезд на красный свет

На Сахалине водителя пассажирского автобуса наказали за проезд на красный свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мониторинга социальных сетей, сотрудники Госавтоинспекции выявили видео, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Инспекторы ДПС установили водителя пассажирского автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Им оказался 33-летний гражданин. В отношении которого было вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено административное наказание в виде штрафа размером 1000 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения является важным условием безопасности на дорогах.

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