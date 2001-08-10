На Сахалине у обвиняемых в совершении преступлений изъяли шесть единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются мероприятия по контролю оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю росгвардейцы проверили 86 мест хранения оружия граждан и организаций. Нарушений по хранению оружия не выявили. Владельцы приняли все необходимые меры, обеспечивающие сохранность и безопасность хранения оружия, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе Росгвардии.

Однако при проверке росгвардейцы установили обстоятельства, при которых владельцы не имеют права хранить оружие. В Южно-Сахалинске один из владельцев оружия обвиняется в мошенничестве, у него изъяли две единицы огнестрельного оружия. В Долинске охотничье ружье и разрешительные документы, изъяли у владельца, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов. В Углегорске у владельца, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, изъяли три единицы зарегистрированного оружия.

В ходе предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности от граждан и организаций в ведомство поступило 243 заявления, рассмотрено – 235.

Владельцам оружия напоминаем, что у владельца гражданского оружия, подозреваемого или обвиняемого в совершении умышленного преступления, оружие изымается.