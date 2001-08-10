На Сахалине пассажир иномарки добровольно сдал инспекторам ДПС гашишное масло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторами ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в районе дома 100 по улице Сахалинской Южно-Сахалинска был остановлен автомобиль "Toyota Corolla Axio", под управлением 27-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на поведение пассажира, которое не соответствовало обстановке и вызвало подозрение о наличии у него запрещенных к обороту веществ.

В ходе разговора с пассажиром, последний признался, что имеет при себе наркотическое вещество и добровольно сдал его.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), массой 1 гр.

В отношении 28-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ.