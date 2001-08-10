Тихоокеанское
информационное агентство
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11:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пассажир иномарки добровольно сдал инспекторам ДПС гашишное масло

На Сахалине пассажир иномарки добровольно сдал инспекторам ДПС гашишное масло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторами ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в районе дома 100 по улице Сахалинской Южно-Сахалинска был остановлен автомобиль "Toyota Corolla Axio", под управлением 27-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на поведение пассажира, которое не соответствовало обстановке и вызвало подозрение о наличии у него запрещенных к обороту веществ.

В ходе разговора с пассажиром, последний признался, что имеет при себе наркотическое вещество и добровольно сдал его.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), массой 1 гр.

В отношении 28-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ.

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