Тихоокеанское
информационное агентство
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09:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки произошло 17 дорожных аварий

На Сахалине за сутки произошло 17 дорожных аварий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 17 ДТП, без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции..

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 130 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 2 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения -  2 водителя;

- 1 водитель - не пропустивший пешехода на «зебре»;

- 5 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;

- 5 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 4 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 10 автомобилей.

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