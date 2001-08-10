На Камчатке в связи с утратой доверия уволят главу Елизово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке скандально известного главу города Елизово Артема Гаглошвили уволят в связи с утратой доверия, пишет ТК "41 Регион".

Владимир Солодов поручил исполнительным органам власти совместно с правоохранительными структурами отработать процедуру увольнения градоначальника.

"Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц. Третьего декабря было вынесено судебное решение в отношении Артема Гаглошвили, главы города Елизово, который получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. Прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье", – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, ранее приговором суда глава Елизовского городского поселения Артём Гаглошвили признан виновным в хулиганстве, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. По версии следствия, Артём Гаглошвили слишком расслабился на одной из баз отдыха. Экс-главу сначала посадили под домашний арест, а позже – взяли под стражу.