Житель Приморья приехал на Сахалин на заработки и обокрал предприятия на 3,7 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от представителя строительной организации о пропаже дорогостоящего оборудования, находящегося на балансе предприятия. Общая стоимость похищенного составила около 3,7 миллиона рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, ранее работавший в данной компании. Он приехал на Сахалин из Приморского края на заработки. После окончания вахты получил расчёт и готовился вернуться домой. Однако покинуть остров он не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый признал свою вину и подробно рассказал о мотивах и обстоятельствах преступления. Оказалось, что все заработанные деньги он потратил на развлечения, и ему не хватило средств на обратный билет. Тогда-то у мужчины возник умысел похитить имущество работодателя и продать его, чтобы покрыть расходы на поездку.

Злоумышленник имел доступ к строительному объекту и хорошо знал, где и какое оборудование находится. В частности, он прибрал к рукам смеситель-пневмонагреватель и просто пневмонагреватель, общая стоимость которых превышает 2,5 млн рублей, а также электрический винтовой компрессор, гаситель, затирочную машину, шланги и различные запчасти. Найдя покупателя, он организовал погрузку и транспортировку краденого. За это он получил 700 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества.

Расследование продолжается.