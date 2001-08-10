Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2024
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14:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Масло каннабиса обнаружили сахалинские автоинспекторы род сиденьем автомобиля

Масло каннабиса обнаружили сахалинские автоинспекторы род сиденьем автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе дома 68 по ул. Украинской г. Южно-Сахалинска инспекторы отдельной-специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области остановили автомобиль «Audi», под управлением 24-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проверке документов и разговоре с сотрудниками полиции водитель нервничал, в связи с чем был произведен досмотр транспортного средства.

В ходе досмотра, под передним пассажирским сиденьем было обнаружено и изъято два полимерных пакета с веществом темно-бурого цвета растительного происхождения со специфическим запахом.

По результатам исследования изъятых веществ установлено, что в них содержится масло каннабиса (гашишное масло), общей массой 0,69 грамма.

 По данному факту в отношении гражданина отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ.

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