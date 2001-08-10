19-летняя сахалинка украла у свекра деньги и набрала на его имя кредитов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении денежных средств, расс4азали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурантка вместе со своим супругом временно проживали в квартире отца мужа. В один из майских дней у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у последнего. Так, достоверно зная, что свёкр хранит наличные на шкафу в спальной комнате, во время его отсутствия в квартире, она взяла со шкафа 65 000 рублей, потратив деньги по своему усмотрению.

Она же, столкнувшись с финансовой зависимостью от азартных онлайн-игр, не ограничилась этим поступком. Увидев, что владелец квартиры оставил свой мобильный телефон без присмотра, девушка воспользовалась моментом и извлекла из устройства SIM-карту, вставив её в свой смартфон. Далее загрузила банковское приложение, оформив на имя свекра кредитную карту на сумму 357 000 рублей и взяв кредит ещё на 151 000 рублей.

Но, ей удалось вывести со счетов потерпевшего только 329 295 рублей, которые были переведены на её личный банковский счет. Полученные таким образом средства фигурантка потратила на ставки в онлайн-казино. Для сокрытия следов преступления обвиняемая удалила все сообщения из мобильного банка и вернула SIM-карту на прежнее место.

Таким образом, фигурантка совершила для преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.