Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2024
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На дороге в Долинском районе сгорел автомобиль
15:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти полмиллиона отдал мошенникам сахалинец, желая получить скидку на оплату ЖКУ

Почти полмиллиона отдал мошенникам сахалинец, желая получить скидку на оплату ЖКУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 декабря в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 67-летнего местного жителя. Потерпевший сообщил о том, что 29 ноября ему поступил звонок от лже-сотрудника пенсионного фонда, который предложил 50% скидку на оплату ЖКХ и перерасчет средств в размере 74 720 рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

В ходе разговора пенсионер, доверившись мошеннику, продиктовал номер своей банковской карты, а также три цифры с обратной стороны карты и смс-код, полученный от банка. В результате, с его счета было похищено 423 000 рублей.

По части 3 ст.159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

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