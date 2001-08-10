Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2024
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На дороге в Долинском районе сгорел автомобиль
14:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На дороге в Долинском районе сгорел автомобиль

На дороге в Долинском районе сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 декабря в 05:34 диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля на третьем километре на автодороге Долинск - Быков. Пожарный расчет прибыл через 13 минут. К моменту его прибытия автомобиль горел на площади три кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 05:50, а в 06:10 полностью ликвидировано. В тушении участвовали четыре человека и единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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